Rapallo Rivarolese ancora secondo, Genova Calcio al tappeto

Seconda vittoria di fila per il Rapallo Rivarolese e secondo successo in due gare per il neo allenatore Podestà. I bianconeri battono 2-1 al Macera la Genova Calcio e restano secondi con 9 punti alle spalle della sola Fezzanese a quota undici. Per i genovesi invece sconfitta e bilancio dei punti in classifica che dice ancora 4.

La cronaca di Rapallo Rivarolese-Genova Calcio 2-1

La sfida parte con le proteste della Genova Calcio per un possibile rigore che l'arbitro non ravvisa. Il Rapallo si mostra più intraprendente nel primo tempo e dopo alcuni tentativi segna la rete del vantaggio con una splendida conclusione di Panepinto.

Nella ripresa la Genova Calcio entra in campo con la grande voglia di recuperare il risultato e al 55' quasi ci riesce, tra la rete e Pittaluga c'è solo un super Scatolini. Un minuto più tardi però il gol arriva ed è merito di Bruzzone che infila la palla in rete su azione da calcio d'angolo. La sfida però non è ancora finita, passano solo dieci minuti e Paterno in girata segna il 2-1, che sarà il risultato finale della sfida.

Nella prossima giornata il Rapallo Rivarolese affronterà il Canaletto Sepor, altra squadra a quattro punti, mentre la Genova Calcio sfiderà il Campomorone Sant'Olcese tornato oggi alla vittoria e secondo in classifica.