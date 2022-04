Campomorone, successo sul Finale nonostante l'inferiorità numerica

Torna alla vittoria il Campomorone Sant'Olcese che dopo due sconfitte di fila batte oggi il Finale, fanalino di coda dei playoff di Eccellenza, per 1-0. Il successo permette a Provenzano e compagni di restare al secondo posto con 9 punti, a meno due dalla Fezzanese capolista, insieme a Rapallo Rivarolese e Baiardo.

La cronaca di Campomorone Sant'Olcese-Taggia 1-0

Il match fin dalle prime battute non si mette per niente bene per i padroni di casa che all'11' sono sotto di un uomo, doppia ammonizione per Damonte che lascia così i suoi in dieci. Il Finale prova ad approfuttare con Scarrone, senza grande fortuna però. Così i padroni di casa scaldano le mani al portiere con Provenzano, poi però è Cianciani a salvarsi su un altro tentativo ospite.

Nella ripresa arriva dopo appena sette minuti l'azione decisiva del match: Lamonica scende a sinistra e crossa per Provenzano che di testa trova la respinta di Porta che però non può nulla sul successivo tap in. Poco dopo il portiere del Finale ferma con un ottimo intervento Fassone, gli risponde Cianciani che devia la conclusione di De Benedetti.

Finisce così 1-0 e il Campomorone potrà preparare con più entusiamo la sfida con la Genova di domenica prossima, i biancorossi sono penultimi dopo il ko di oggi con il Rapallo Rivarolese. Per il Finale match contro il Taggia.