Il Baiardo si prende il big match con il Taggia

Vola il Baiardo che batte il Taggia 2-1 e resta al secondo posto in classifica a meno due dalla Fezzanese che oggi ha vinto la partita tra capoliste 1-0 con la Cairese.

La cronaca di Baiardo-Taggia 2-1

I genovesi ci provano in tre occasioni con Olivero, due volte, e Battaglia e poi al 34' trova il vantaggio grazie al colpo di testa di Romei, il bomber della squadra che si fa trovare ancora una volta pronto. Il Taggia non risponde e così si va al riposo sull'1-0.

Nella ripresa il Baiardo parte ancora forte, al 50' Giambarresi su punizione vede la corsa del pallone finire la propria corsa sulla traversa, è il preludo al raddoppio che arriva sette minuti più tardi con un gran gol di Battaglia. Partita in ghiaccio quindi, anche se gli ospiti non ci stanno e provano a riaprire il discorso con Sina e un dolce pallonetto che si infila all'incrocio dei pali. E'troppo tardi però, il Baiardo conquista tre punti fondamentali e resta in corsa per la promozione.

Domenica prossima sarà tempo di big match con i genovesi che sfideranno in trasferta la Fezzanese prima della classe. Per il Taggia match contro il Finale, ultimo e unica squadra ancora senza vittorie dopo il ko di oggi contro il Campomorone Sant'Olcese.