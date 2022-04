Serie A femminile, Juventus troppo forte: la Sampdoria si inchina

Niente impresa, la Sampdoria si inchina di fronte alla Juventus, la squadra più forte d'Italia. Le blucerchiate, ormai già salve, danno battaglia ma è troppo il divario tecnico tra le campionesse nazionali e una squadra, quella genovese, che è alla prima esperienza in Serie A femminile.

La cronaca di Juventus-Sampdoria 3-1

La gara inizia al piccolo trotto anche perché la Juve arriva dalle fatiche di Champions con il Lione, così per vedere la prima rete bisogna aspettare il 28' con Girelli che porta avanti le padrone di casa con un colpo di testa. Passano tre minuti ed è Bonansea a infilare il tap in arrivato dopo una respinta corta di Ortiz.

Nella ripresa la Samp va in affanno tra il 50' e il 60', e deve capitolare di nuovo ad un quarto d'ora dal termine quando Caruso si presenta dagli undici metri per fallo di Spinelli su Bonfantini, la bianconera non sbaglia e fa 3-0. Nel finale la Samp si regala però la rete della bandiera con Bargi, e poi rischia anche di riaprire la sfida prima proprio con Bargi e poi con la punizione di Battelani, in entrambi i casi però la Juve si salva e porta a casa i tre punti.

Il tabellino di Juventus-Sampdoria 3-1

Reti: p.t. 28′ Girelli, 31′ Bonansea; s.t. 28′ Caruso rig., 38′ Bargi

Juventus (4-3-3): Peyraud Magnin; Hyyrynen, Gama (11′ s.t. Sembrant), Nilden, Lenzini (1′ s.t. Skovsen Lundorf); Caruso, Zamanian, Grosso (32′ s.t. Rosucci); Bonfantini, Girelli (18′ s.t. Staskova), Bonansea (18′ s.t. Boattin).

A disposizione: Aprile, Forcinella, Boattin, Cernoia,, Hurtig.

Allenatore: Montemurro.

Sampdoria (4-3-1-2): Ortiz; Rizza, Pisani, Spinelli, Boglioni (23′ s.t. Giordano); Battelani, Fallico (23′ s.t. Wagner), ?on?; Seghir (37′ s.t. Martínez); Tarenzi (32′ s.t. Martinovic), Helmvall (1′ s.t. Bargi).

A disposizione: Tampieri, Auvinen, Gardel, Rincón.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Gallipò di Firenze.

Assistenti: Del Santo Spataru di Siena e Massimino di Cuneo.

Quarto ufficiale: Zoppi di Firenze.

Note: ammonite al 34′ s.t. Zamanian per gioco scorretto; recupero 0′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.