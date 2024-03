Presentata la quarta maglia del Genoa

La sosta per le Nazionali porta in dote una grande novità per il Genoa, è stata infatti presentata oggi a Milano la quarta maglia del Grifone che farà il suo esordio sabato prossimo nel match con il Frosinone. La nuova divisa arriva dopo il successo della terza, quella d'oro che oltre ad essere stata apprezzata dai tifosi è stata anche molto fortunata quando è stata utilizzata in campo.

Quarta maglia Genoa, dove acquistarla

Il sito ufficiale del Grifone racconta così il nuovo kit: "Sul fronte della maglie sono raffigurati lo stemma del club e dello sponsor, mentre sulle maniche sono contemplati i simboli del logo Kappa®. I modelli reperibili prevedono sia la versione Kombat a manica lunga, sia la variante Kombat Pro a manica corta. Gli inserti virano dal colore blu al giallo. I pantaloncini abbinati alla casacca sono rossi, a richiamare uno dei colori identitari del club di calcio più longevo nel panorama nazionale".

In attesa dell'esordio in campo è già possibile acquistare la quarta maglia del Genoa: "negli store di Genoa CFC - spiega ancora il sito del Grifone - e Robe di Kappa, inoltre sui rispettivi canali e-commerce, a suggello di una collaborazione tra le due realtà che si estende ad altri prodotti e marchi riconducibili alla casa madre. E’ il caso di K-Way®, Superga® e Sebago®.