Promozione, aggredito un osservatore arbitrale

Dopo le 20 giornate di squalifica in tutto ai giocatori arriva anche un referto arbitrale con aggressione ad un osservatore arbitrale, in casa Rapallo Ruentes la sfida con il Little Club potrebbe quindi costare cara. In campo sono arrivate ben quattro espulsioni a cui sono seguite le squalifiche per otto giornate di Duman, di sei per Cafferata e di tre per Raggi e Raso, ma un episodio ancora più grave sarebbe successo poco prima del fischio finale della partita.

Aggressione a un osservatore arbitrale in Promozione

Nella nota del giudice sportivo arrivata ieri, c'è infatti la testimonianza dell'osservatore arbitrale che denuncia: "Al 4’ minuto dei 6’ di recupero del 2 tempo dalla tribuna mi dirigevo verso la zona spogliatoi, vista e percepita situazione di pericolo per la terna, il cancello che delimita la zona pubblico e ingresso tunnel spogliatoi era regolarmente aperto, e nessuna presenza di addetto-custode della società locale. Entravo per fornire supporto e protezione nei confronti dei componenti della terna in quanto l’intenzione dei presenti era chiaramente quella di aspettarli per vendicarsi dell’operato arbitrale in campo. Ho controllato com’era la situazione per vedere come si presentava, a quel punto una persona sbatteva violentemente la porta chiudendola, bussavo e aprivo lentamente la porta, mi trovavo davanti alcuni calciatori sostituiti espulsi e alcuni dirigenti della squadra locale per un totale di 5/6 persone, oltre un calciatore della squadra ospite che assisteva all’episodio. Uno degli stessi mi chiedeva di identificarmi, mi qualificavo come Osservatore Arbitrale e un calciatore locale mi diceva di essere un Carabiniere e mi intimava di uscire, avendo lui il potere di mandarmi via. A quel punto venivo insultato e aggredito verbalmente e poi fisicamente.

I soggetti menzionati, appartenenti alla società Rapallo, mi accerchiavano e spingevano verso la porta d’uscita, a quel punto subivo un violento colpo alla schiena che mi provocava un forte dolore. Non riuscivo a identificare chiaramente chi mi colpiva. Uscito subito dopo chiamavo il 112 e chiedevo di mandare una pattuglia dei Carabinieri, essendo stato vittima di violenza fisica da persone della società locale (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE). Le autorità arrivate al campo mi chiedevano se sono stato io a chiamare e mi sono qualificato per il lavoro che svolgo per AIA in qualità di dirigente e osservatore arbitrale, prendono i miei dati e successivamente mi accompagnavano/scortavano nello spogliatoio della terna per effettuare il colloquio della prestazione arbitrale. All’uscita erano ancora presenti i Carabinieri e mi hanno accompagnato verso l’uscita a prendere il veicolo posteggiato fuori. Al ritorno verso casa accusavo ancora dei dolori alla schiena e mi sono recato al PS San Martino di Genova per accertamenti". La prognosi del referto parla di 5 giorni salvo complicazioni a seguito di "algie alla colonna dorso-lombare a seguito di trauma contusivo da aggressione".

Il giudice sportivo ha trasmesso gli atti alla Procura Federale senza assumere nessuna decisione.