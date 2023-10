Promozione, risultati e classifiche: Sestrese ko, Bogliasco perfetto

Continua il campionato di Promozione e nel girone A non riescono a spiccare il volo Sestrese e Praese, i primi vengono sconfitti dal Finale 3-1, i secondi pareggiano 1-1 sul campo del Ventimiglia. Perde anche il Pra FC 3-1 con il New Bragno in casa mentre pareggia 1-1 il San Cipriano con la Carcarese.

Nel girone B continua il volo del Bogliasco unica squadra tra i due gironi ancora a punteggio pieno dopo il successo 2-1 sul Cadimare in trasferta. Vince il big match di giornata il Molassana 2-0 con la Caperanese, ottimo anche il Little Club che batte a domicilio il Rapallo, tra le proteste dei padroni di casa per l'arbitraggio. Valanga Sampierdarenese sul Don Bosco Spezia (4-0), girandola di emozioni tra San Desiderio e PSM Rapallo con i genovesi che vincono 3-2, finisce 2-2 tra Vallescrivia e Tarros Sarzanese.

La classifica del Girone A

Celle Varazze 13

San Francesco Loano 13

Pontelungo 10

Sestrese 9

New Bragno Calcio 8

Legino 8

Praese 7

Ceriale 7

Finale 7

Pra 6

Carcarese 5

San Cirpriano 5

Campese 3

Ventimiglia 3

Camporosso 3

Quiliano 1

La classifica del Girone B

Bogliasco 15

Molassana 12

Caperanese 10

Canaletto 9

Little Club 8

Tarros Sarzanese 7

PSM Rapallo 7

Beverino 6

Levanto 6

San Desiderio 6

Dono Bosco Spezia 6

Vallescrivia 5

Sampierdarenese 4

Magra Azzurri 4

Cadimare Calcio 4

Rapallo 1