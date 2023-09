Promozione: super Molassana, cadono Sestrese e Praese

Terza giornata nel campionato di Promozione tra conferme e qualche sorpresa in entrambi i gironi liguri.

Nel girone A l'anticipo del sabato va alla Carcarese 2-1 con il New Bragno, prima sconfitta stagionale per la Sestrese che cade sul campo del Celle Varazze battuta 2-0 dopo i dieci gol messi a segno nelle prime due giornate. Secondo ko di fila per la Praese che dopo il derby perde anche in casa del San Francesco Loano per 1-0. Continua invece la favola del Pra Fc che da neopromossa vince ancora 1-0 con il Legino. Finisce in parità il match tra Campese e Pontelungo 1-1, valanga Ceriale in casa del Quiliano Valleggia con gli ospiti che dominano e vincono 5-2. Buona anche la gara del San Cipriano che si impone sul Finale per 2-1 con un gol su rigore al 94'. Pareggio in extremis anche per il Camporosso 1-1 con il Ventimiglia.

Nel girone B è un Molassana straripante quello che batte 6-0 la PSM Rapallo, vince anche il Bogliasco in trasferta 2-1 sul Rapallo, nessun gol e pareggio 0-0 tra Sampierdarenese e Caperanese. Tris invece del San Desiderio sulla Tarros Sarzanese (3-1), punto importante per il Little Club James sul campo del Magra Azzurri (1-1). Sugli altri campi 0-0 tra Levanto e Vallescrivia, vittoria 1-0 del Cadimare sul Don Bosco e 0-0 tra Beverino e Canaletto.