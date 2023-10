Promozione: Praese, Sestrese e Little Club a valanga, vola il Bogliasco

Quarta giornata del campionato di Promozione e nel girone A la Praese torna al successo con un roboante 7-1 con il Quiliano Valleggia, bene anche la Sestrese che dopo la sconfitta di domenica scorsa riprende la sua corsa con il 4-1 sul San Cipriano. Super successo anche per la Caracarese 5-1 sul Pra FC, vincono ancora Celle Varazze, 3-0 con il Camporosso e il Pontelungo 3-2 con il Ventimiglia, e si prende i tre punti anche il Ceriale con il 2-0 sul Finale. Pareggio per 1-1 tra Legino e San Francesco Loano e New Bragno e Campese.

Nel girone B quarta vittoria su quattro per il Bogliasco che vola da solo in testa con 12 punti dopo il successo 3-2 sulla Sampierdarenese. Pareggio 0-0 per il Rapallo con il Canaletto, mentre la Caperanese, seconda forza del torneo batte il San Desiderio 2-0. Cade il Molassana 3-2 sul campo del Don Bosco Spezia, travolgente il Little Club con il 5-1 sul Cadimare, nelle altre sfide Tarros Sarzanese-Levanto Calcio 1-0, Intercomunale Beverino-Magra Azzurri 2-1.