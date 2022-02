Promozione, il derby Praese-Voltrese finisce a reti bianche

Pareggio 0-0 e a sorridere alla fine è la Voltrese che resta in cima alla classifica con 40 punti a più tre sul gruppetto di inseguitrici formato da Serra Riccò, Borghetto e Vallescrivia. La Praese invece è ancora al quinto posto con 34 punti, a più due sul Borzoli in quello che sarà un lungo testa a testa per avere accesso ai playoff.

La gara è ricca di emozione e di tensione, al 3’ Praese vicinissima al vantaggio con Stabile che centra in pieno la traversa e l’urlo del gol rimane in gola. In generale sono i padroni di casa a fare la partita e provare in un altro paio di occasioni il colpo del vantaggio senza però riuscire mai a trovare la porta avversaria.

Così nella ripresa si fa notare la capolista che al 69’ mette i brividi alla Praese, sul tiro del giovane Tripi serve un Parodi straordinario per evitare la rete. La partita si fa sempre più spigolosa, i due numeri uno fermano Ventura e Stabile, mentre a un minuto dalla fine la Praese spinge forte ma Secondelli respinge sia su Bruzzone che su Morando e la Voltrese si porta a casa un punto prezioissimo.