Entella-Siena, Volpe: "Sfida importantissima"

Il pari di Pescara a reti bianchi ha permesso all'Entella di allungare la striscia positiva e di rimanere al quarto posto in classifica, la corsa è però solo all'inizio e non c'è tempo nemmeno per respirare. Dopo la partita di giovedì i chiavaresi tornano in campo domani sera contro il Siena altra diretta concorrente.

Il calendario fitto non preoccupa però l'allenatore dell'Entella Volpe che suul sito ufficiale del club spiega: “La squadra sta bene, giocando ogni 3 giorni è naturale che abbiamo bisogno di recuperare energie, ma questo riguarda tutti. Affrontiamo una partita importante con in palio punti pesanti.”

La rosa non sarà al completo, nei chiavaresi mancheranno tasselli importanti come Capello, Morosini e Paolucci: Le assenze fanno parte del gioco, ho un gruppo di giocatori importanti e so che posso contare su tutti, il nostro obiettivo è fare il massimo, ogni sfida è determinante ai fini della classifica.”

Sulla gara che aspetta i suoi Volpe non ha dubbi: "Sarà importantissima, come tutta la settimana con incontri cruciali. Mi aspetto una partita difficile, il Siena è una squadra costruita per fare un campionato importante, a gennaio hanno cambiato molto e stanno trovando una buona quadratura. Noi stiamo bene e stiamo facendo un bel percorso, dobbiamo dare il massimo per fare risultato in una gara insidiosa".