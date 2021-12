Praese, ostacolo Vallescrivia per confermarsi capolista

Trenta punti, nessuna sconfitta e solo 7 gol subiti: sono i numeri della Praese capolista nel girone A di Promozione che dopo aver allontanato molte pretendenti alla prima posizione, adesso vuole scrollarsi di dosso il Borghetto, secondo a 28. Non sarà facile farlo in questa giornata di campionato dove la prima della classe fa visita al Vallescrivia, quinto a quota 23 punti e in piena bagarre per i playoff.

Le partite di domenica in Promozione Girone A

Il Borghetto invece sulla carta ha un turno più agevole sfidando il Bragno quartultimo con 11 punti. Sperano in passo falso delle prime Serra Riccò e Voltrese che nell’ultimo turno si sono fermate a vicenda del pari scivolando a meno e sei e a meno sette dalla vetta. Il Serra Riccò se la vedrà in trasferta con il Golfo Dianese, squadra che viaggia a centro gruppo, mentre i gialloblu affronteranno il Camporosso penultimo, a soli 6 punti con otto sconfitte in dodici gare.

Negli altri match il Via dell’Acciaio, partito lento, affronta il Ceriale in una gara che vale un post importante nella rincorsa playoff. Obiettivo quinto posto anche per il Borzoli che affronta il Legino, altro match tra una squdra a 19 punti e l’altra a 17. A chiudere il quadro sarà Baia Alassio Calcio-Veloce, partita importante in zona playout, con i padroni di casa a 11 e gli ospiti a 6.