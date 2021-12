Coppa Italia Promzione: novanta minuti per decidere le finaliste

Soccer Borghetto, Borzoli, Follo San Martino e Bogliasco, sono loro le quattro squadre ancora in corsa per provare a vincere la Coppa Italia di Promozione. Domani allle 15 e alle 19 scenderanno in campo per le sfide di ritorno delle semifinali che decreteranno le due formazioni che proveranno ad alzare il trofeo al cielo.

Il Borzoli sfida il Borghetto

La prima partita sarà quella tra Borzoli e Borghetto, all’andata hanno vinto i biancorossi 3-2 con cinque gol tutti nel primo tempo e due dell’eterno bomber Marco Carparelli. L’ex attaccante di Sampdoria e Genoa guida i suoi anche in campionato dove la squadra è seconda in classifica. Il momento non è troppo positivo per il Borzoli che però grazie al suo attaccco atomico è un avversario pericoloso per tutti.

Bogliasco in vantaggio sul Follo San Martino

Nell’altra parita si riiparte invece dal vantaggio del Bogliasco capace di battere in trasferta il Follo San Martino 1-0 grazie ad una rete in pieno recupero di Orecchia. Le due squadre militano entrambe nel girone B di Promozione, i biancorossi nelel ultime giornate si sono staccati dal gruppo di testa e ora sono quarti a meno sei dalla vetta. Il Follo San Martino è a quota 16 al centro della graduatoria.