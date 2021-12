Sammargheritese-Don Bosco, big match con vista sul primo posto

La tredicesima giornata del campionato di Promozione girone B mette una di fronte all’altra Sammargheritese e Don Bosco Spezia rispettivamente terza con 23 punti e seconda con 24. Un big match a tutti gli effetti in cui i levantini hanno il vantaggio di giocare in casa e poi hanno una gara in meno quindi sarebbero virtualmente sopra in graduatoria.

I padroni di casa arrivano alla sfida forte della bella vittoria 2-0 nel match d’alta quota con il Bogliasco 2-0 dell’ultimo turno arrivato dopo la scorpacciata di reti con la Goliardicapolis 6-1. Il gol non è un problema anche per il Don Bosco Spezia che nelle ultime tre giornate ha schiantato con un doppio 4-0 Goliardicapolis e Golfo Paradiso e prima aveva battuto 4-2 il Levanto.

Le gare della trediceima giornata del campionato di Promozione girone B

Proverà ad approfittare della sfida ad alta quota la capolista Forza e Coraggio che ha 26 punti e cerca la prima fuga stagionale in un campionato che è stato fin dal principio molto combattuto. La prima della classe se la vedrà con il Marassi 1965 squadra di metà calssifica che deve guardarsi le spalle per non finire nella zona playout.

Turno di riposo per il Bogliaco, quarto, mentre le altre sfide saranno Orotnovo-Magra Azzurri, Golfo Paradiso-Real Fieschi, Goliardicapolis-Valdivara 5 Terre, Levanto-Follo San Martino e Little Club James-Tarros Sarzanese.