Serra Riccò, il successo con il Camporosso vale il terzo posto

Tre punti e terzo posto in classifica. Il Serra Riccò in trasferta rischia, prende il volo e poi nel finale deve difendersi per evitare problemi. La gara contro il Camporosso regala tante emozioni, una delle più grandi arriva al 18’ con Stradi che su calcio di punizione disegna la parabola giusta per battere Farsoni e portare in vantaggio i genovesi. Al 30’ il Camporosso ha la possibilità di rientrare in partita ma Grifo dagli undici metri si fa ipnotizzare da Bulgarelli.

Nella ripresa gli ospiti scappano quando il cronometro segna l’ora di gioco, al 60’ è infatti Lobascio a insaccare il 2-0. La partita sembra indirizzata, il bomber del Camporosso Marafioti prova a dare speranza ai suoi con il gol dell’1-2 a quattro minuti dal temine, ma ormai è troppo tardi.

Il Serra Riccò sale così al terzo posto con 13 punti, subito alle spalle del Vallescrivia, a quota 14, e della capolista Borghetto a 15. Alle sue spalle però sta salendo di colpi il Borzoli per un campionato sempre più appassionante. La prossima gara vedrà il Serra Riccò sfidare il Valelscrivia nel big match di giornata.

Il tabellino di Camporosso-Serra Riccò

Camporosso-Serra Riccò 1-2

Marcatori: 18’pt Stradi, 15’st Lobascio, 41’st Marafioti

Camporosso: Farsoni, Cecchini, Cordi, Truisi, Arena, Rossi, Luci, Giovinazzo, Siberie, Grifo, Crudo

Serra Ricco: Bulgarelli, Zucca, Robotti, Ilardo, Garibaldi, Vignolo, Stradi, Boccardo, Lobascio, Aprile, Preti.