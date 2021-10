L’Arenzano pareggia con il Ventimiglia, il finale è un thriller

Arenzano-Ventimiglia, gara tra le due ripescate in Eccellenza, si gioca su ritmi alti per tutti i novanta minuti ed entrambe le squadre possono recriminare con la dea bendata. Al 10’ i frontalieri colpiscono un palo, stessa sorte al 35’ per i padroni di casa con Fossati a centrare il legno della porta di Scognamiglio.

Finale emozionante in Arenzano-Ventimiglia

Nella ripresa le emozioni si racchiudono tutti negli ultimi cinque minuti con l’Arenzano che passa in vantaggio all’85’ con Baroni che trasforma il rigore procurato dal giovanissimo Pellicciari, classe 2005. L’appuntamento con la prima vittoria per i rossoneri però deve essere rimandato perché al 90’ Ventre su calcio di punizione infila in rete la palla del pareggio, un punto d’oro per il Ventimiglia che due minuti prima era rimasto in dieci per l’espulsione di Managò.

E’ la sesta gara senza vittorie per l’Arenzano in questo campionato di Eccellenza nel girone A, sono solo due i punti accumulati fino ad oggi che valgono il penultimo posto in gradutoria davanti al solo Alassio FC ancora a quota 0.

Il tabellino di Arenzano-Ventimiglia

Arenzano-Ventimiglia 1-1

Marcatori: 85’ rig. Baroni, 90’ Ventre

Arenzao: Catanese, Calcagno, Tobia, Lupi, Baroni, Pirozzi, Fossati, Damonte, Craviotto, Baroni F., Mancini

Ventimiglia: Scognamiglio, Peirano, Ierace, Addiego, Musumarra, Salzone, Rea, Allegro, Eugeni, Ventre, Ala

Ammoniti: Fossati, Baroni L, Mancini, Corradi,Ventre, Musumarra, Peirano, Salzone, Salzone,

Espulsi: Managò all’88’ per fallo di reazione