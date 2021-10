Il Borzoli non si ferma più, tris alla Veloce

Squadra in casa

Squadra in casa Borzoli

Il rullo compressore Borzoli macina risultati positivi nel girone A del campionato di Promozione. Dopo il doppio 4-0 con Baia Alassio Calcio e Celle Riviera Calcio, oggi è la Veloce a doversi arrendere ai colpi dei genovesi che vincono 3-0. Tre gare con 13 gol fatti per il secondo miglior attacco del torneo a quota 15 in totale, e 0 subiti. La squadra sale così al quarto posto in classifica con 11 punti a meno quattro dalla vetta occupata attualmente dal Soccer Borghetto.

Nella gara di oggi contro i savonese il Borzoli chiude la pratica già nel primo tempo. La prima rete arriva già al 6’ con Balestrino su assist di Ventura, al 20’ è la traversa a fermare la punizione di Zani, mentre al 45’ è Volpe che infila il 2-0.

Nella ripresa l’arbitro annulla a Ventura il possibile 3-0 che arriva comunque nel finale al 92’ con Camera che scatta sul filo del fuorigioco e insacca il tris. Pochi minuti prima la Veloce aveva provato a rialzare la testa con il palo di Doci in contropiede.

La prossima gara per il Borzoli sarà contro il Bragno, compagine che oggi è riuscita a fermare il lanciatissmo Valllescrivia, secondo della classe, all’ultimo respito. Un bel test per le ambizioni dei genovesi che sperano in un’altra domenica da favola.