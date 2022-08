Giovedì la presentazione del Sestri Levante

E'quasi tutto pronto per la grande festa di inizio stagione del Sestri Levante. I rossoblu, dopo l'ottimo campionato dello scorso anno, si ripresenteranno ai nastri di partenza della Serie D. I corsari puntano ad un'altra stagione in cui arrivare a buoni risultati con i propri giovani e per riuscirci avranno bisogno anche dei propri tifosi. Il primo incontro tra la squadra e i supporters arriverà giovedì 25 agosto a Sestri in Via XX Settembre quando verrà presentata la prima squadra e non solo. Alla festa parteciperanno anche le squadre del settore giovanile, vero e proprio cuore pulsante della società

Sarà il primo atto della nuova stagione che è ormai ai blocchi di partenza. Il Sestri Levante esordirà in Coppa Italia, dopo essere stato esentato dal primo turno, domenica 28 agosto alle 16 contro la Fezzanese, neopromossa in D, allo stadio Miro Luperi di Sarzana. Domenica 4 settembre alle 15 invece ci sarà la prima di campionato dove i rossoblu saranno subito opposti ad una big. Al Sivori arriva infatti la Sanremese, l'unica l'anno scorso ad avere tenuto per lunghi tratti il passo del fortissimo Novara.