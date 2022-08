Golfo Paradiso, la prima tra gol e giovani: Avellano può sorridere

Partenza lanciata per il Golfo Paradiso che in Coppa Italia di Promozione batte 4-1 il San Desidero in casa e vola in testa al gruppo F della competizione grazie anche al contemporaneo 0-0 tra Sammargheritese e Bogliasco. La compagine levantina gioca una gara solida e chiude la pratica praticamente già nel primo tempo con Marrale in apertura e Monticone in chiusura a fissare il 2-0.

Il San Desiderio è alle corde e a inizio secondo tempo subisce anche il 3-0 firmato da Aprile. La gara da quel punto in poi non ha più molto da dire così le ultime emozioni sono ininfluenti per il risultato finale, segna Staltari per i genovesi, risponde Monticone per i padroni di casa per il 4-1 finale.

Il risultato non è l'unica soddisfazione per coach Avellano che nel corso della gara ha potuto apprezzare l'esordio stagionale di ottimo livello di tre ragazzi molto giovani. Tre i 2005 che hanno giocato ieri con copertina tutta per Marrale in gol nel giorno del ritorno dopo l'ottima esperienza in D nel Sestri Levante. Buone anche le prove d'esordio per Aquino e Benvenuto, due prodotti del settore giovanile che si sono appena affacciati in prima squadra.

La Coppa Italia del Golfo Paradiso continuerà domenica 28 agosto contro il Bogliasco per la seconda giornata, mentre la terza e ultima è in programma il 4 settembre con la sfida alla Sammargheritese.