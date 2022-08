Prima giornata Coppa Italia Promozione: tutti i risultati

Prima giornata della Coppa Italia di Promozione ricca di spettacolo. Per quello che riguarda le genovesi, nel girone D grande spettacolo tra Borzoli e Serra Riccò che danno vita ad una gara ricca di emozioni, alla fina la spunta il Borzoli 3-2, mentre nell'altro match la Praese batte 2-1 la Sampierdarenese al fotofinsh con Francesco Flachi in campo.

Prova importante nel Gruppo E per il Vallescrivia che batte a domicilio 2-1 il Molassana Boero, mentre nell'altro match è 3-3 tra Little Club James e Marassi.

Nel gruppo F non si fanno male Sammargheritese e Bogliasco con la gara che termina 0-0. Nell'altra sfida invece il Golfo Paradiso travolge il San Desiderio con un netto 4-1.

Coppa Italia Promozione: i risultati della prima giornata

Girone A: Ospedaletti-Golfo Dianese 4-1 e Baia Alassio-Ventimiglia 1-2

Girone B: Legino-Ceriale 3-1 e Borghetto-Pietra Ligure 1-6

Girone C: New Bragno-Carcarese 1-2 e Campese-Celle Varazze 1-0

Girone D: Borzoli-Serra Riccò 3-2 e Praese-Sampierdarenese 2-1

Girone E: Molassana-Vallescrivia 1-2 e Little Club James-Marassi 3-3

Girone F: Sammargheritese-Bogliasco 0-0, Golfo Paradiso-San Desiderio 4-1

Girone G: Caperanese-Magra Azzurri 3-0 e Follo-Levanto 0-3

Girone H: Cadimare-Marolacquasanta 2-0 e Tarros Sarzanese-Don Bosco-Spezia 3-1