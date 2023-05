Praese sconfitta ai playoff, Sciotto: "Regolamento che lascia perplessi"

Centoventi minuti senza un vincitore, due tempi regolamentari e due supplemenatri senza nessun gol tra Serra Riccò e Praese con la squadra di casa che passa il turno grazie al miglior piazzamento nella regular season. E'il secondo anno di fila che la formazione di Prà arriva ad un passo dall'Eccellenza, un orgoglio ma anche una nota amara per veder sfumare ancora la possibilità di salire di categoria.

Sui social del club parla il presidente Claudio Sciotto: "Serviva una grande prova di cuore e carattere che i ragazzi hanno espresso positivamente con impegno ed abnegazione sul campo. Resta un grosso rammarico ed una forte delusione perché per il secondo anno consecutivo la Praese si vede "togliere" la possibilità di salire in Eccellenza solo ed esclusivamente per cavilli e regolamenti che ci lasciano a dir poco perplessi. Lo scorso anno con la vittoria dei play-off e quest'anno per un regolamento che non prevede i calci di rigore in caso di pareggio dopo i tempi supplementari. La Praese ha comunque dimostrato di essere protagonista su tutti i fronti.. dalla Scuola Calcio alla Prima Squadra".