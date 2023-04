Promozione, girone A: vittoria fondamentale per il Borzoli, ok Praese e Serra Riccò

Il Pietra Ligure è già in Eccellenza e quindi la corsa adesso nel girone A di Promozione è per i posti che valgono i playoff quando mancano solo novanta minuti alla fine della stagione regolare. Il Serra Riccò è già sicuro da tempo di esserci ma non abbassa la guardia e batte 5-2 il Golfo Dianese. Blinda il terzo posto la Praese grazie al 4-2 sulla Sampierdarenese che si vede agganciare al quarto e ultimo posto per la postseason dal Borzoli vincente oggi 3-1 sulla Campese.

I risultati di oggi nel girone A di Promozione

Campese-Borzoli 1-3

Carcarese-Ospedaletti 2-2

Celle Varazze-Pietra Ligure 5-1

Ceriale Progetto Calcio-Legino 2-3

Sampierdarenese-Praese 2-4

Serra Riccò-Golfo Dianese 5-2

Soccer Borghetto-New Bragno Calcio 3-0

Ventmiglia-Baia Alassio Calcio 5-2