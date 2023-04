Francesco Flachi allenerà i giovani della Praese

Francesco Flachi è ripartito dalla Praese dove gioca nel campionato di Promozione, domenica 7 maggio ci sarà la sfida playoff con il Serra Riccò, e dove fin da quando è approdato la scorsa estate è sempre stato a contatto con i giovani. Ora per lui si aprono le porte di una nuova avventura.

L'ex attaccante della Sampdoria infatti si siederà in panchina come spiega la società sui propri social: "Ci sono dei progetti che si trasformano in belle realtà. Quello di Francesco Flachi ben li rappresenta nel suo ruolo di stella del calcio italiano che giunge all'attuale esperienza in Praese dopo aver calcato i campi più importanti d'Italia.

Claudio Sciotto Presidente della Praese scommette ancora su di lui (al suo secondo anno in Praese) affidandogli la leva 2007. Il patron della Praese è certo che il suo piglio caratteriale unito al bagaglio tecnico ed umano di Francesco sia da stimolo ai ragazzi che vedono in lui un riferimento sportivo di incommensurato valore".