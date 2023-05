Praese, ufficializzato il nuovo Direttore Generale

La scalata verso l'Eccellenza è stata ancora una volta ricca di emozioni e soddisfazioni per la Praese che però non è riuscita a conquistare l'obiettivo. La società genovese, eliminata solo in una lunga e combattutissima finale playoff, non molla la presa e riparte con nuovo entusiasmo per la prossima stagione sempre con la voglia di salire di categoria.

Il nuovo Direttore Generale della Praese

Finito un campionato è già tempo di pensare a quello successivo e la Praese ha già fatto una mossa importante annunciando un nuovo arrivo in società con una nota ufficiale: "Francesco Nodari, imprenditore e figura stimata nel calcio dilettantistico affianchera' il Presidente Claudio Sciotto occupando l'importantissima carica di Direttore Generale della Asd Praese.

Con il Presidente Sciotto si è creato subito un bel feeling costruito su obiettivi comuni riassumibili in crescita progettuale della prima squadra, innalzamento qualitativo della scuola calcio e del settore giovanile, sviluppo del calcio femminile ed ampliamento dei servizi alla persona rivolti ai tesserati ed alle relative famiglie.

Francesco Nodari, reduce da una brillante esperienza passata nel Serra Riccò contribuira' significativamente allo sviluppo concreto della Società attraverso un adeguato bilanciamento degli investimenti a medio e lungo termine correlati agli obiettivi di programma.

Non ci resta che porgergli il nostro Benvenuto in Praese ed esprimergli i nostri migliori auguri di buon lavoro".