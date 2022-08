Pisa-Genoa, probabili formazioni: l'ultima vittoria all'Arena Garibaldi nel 1925

Quattro punti in due gare per il Grifone, che ora cerca slancio in Toscana. Il calcio d'inizio di Pisa-Genoa è fissato per le ore 20:45 di domenica 28 agosto 2022, toscani che vanno a caccia della prima vittoria dopo aver conquistato un solo punto nelle prime due sfide contro Cittadella (sconfitta 4-3) e Como (2-2) mentre Blessin si gode il triplo colpo di mercato ufficializzato nei giorni scorsi dalla società: Aramu e Puscas per l'attacco; Strootman a centrocampo. Ecco le probabili formazioni del match valido per la terza giornata del campionato di Serie B.

Le probabili formazioni di Pisa-Genoa

QUI PISA. L'ex Maran sta recuperando diversi giocatori che erano acciaccati, dovrebbe essere out solamente Cohen. Test in difesa con tante opzioni disponibili mentre in attacco, dopo il gol contro il Como, Torregrossa potrebbe prendere il posto di Masucci, alle sue spalle Morutan e uno tra Sibilli e Tramoni, entrambi disponibili.

QUI GENOA. Blessin si ritrova con tre nuovi giocatori a disposizione, difficile però possano essere titolari. Il tecnico dovrebbe confermare la formazione delle prime due giornate, con il solito ballottaggio tra Ekuban e Yeboah, cerca il primo goal in campionato Coda mentre i precedenti a Pisa non sono positivi: l'ultima vittoria risale al 1925, le due squadre non si affrontano però dal 1990/91 in campionato e dal 2000 in Coppa Italia (2-2).

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Esteves, Hermannsson, Calabresi, Beruatto; Ionita, Nagy, Marin; Morutan, Sibilli; Torregrossa. All. Maran..

Genoa (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Frendrup; Portanova, Gudmundsson; Ekuban; Coda. All. Blessin.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Calcio d'inizio: domenica 28 agosto, ore 20:45.

Dove vedere Pisa-Genoa in diretta TV e streaming: Dazn, Sky Go, Now e Helbiz Live, Onefootball.