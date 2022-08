Pisa-Genoa nel ricordo di Signorini: l'iniziativa congiunta

Squadra in casa

Pisa-Genoa, match valido per la terza giornata di Serie B, sarà anche l'occasione per ricordare Gianluca Signorini. Le due squadre daranno infatti vita a un'iniziativa congiunta, come annunciato dal club rossoblù.

"Questa sera Genoa e Pisa commemoreranno Gianluca Signorini - spiega il Genoa - i capitani di entrambe le squadre, al momento dell’ingresso in campo, indosseranno una maglia con il nome e il numero dello storico 6 rossoblu". Le due maglie saranno poi scambiate in segno di amicizia.

"Pisa e Genoa, due società legate dalla storia delle loro città, dalla tradizione delle loro sfide e da un capitano che ci ha lasciato troppo presto ma che ancora è ben impresso nella mente dei tifosi nerazzurri e rossoblù - aggiunge la società toscana - a Gianluca è intitolata la gradinata dell’Arena Garibaldi e a lui andrà il pensiero domenica sera quando scenderanno in campo le due squadre".

Gianluca Signorini, infatti, nacque proprio a Pisa il 17 marzo 1960 e con la maglia nerazzurra cominciò la propria carriera calcistica: giovanili ed esordio in Serie C,poi girò tra Pietrasanta, Livorno, Prato, Ternana Cavese, Parma e Roma, prima di approdare a Genova e mettere le radici sotto la Lanterna: 234 presenze e 5 gol tra 1988 e 1995. L'ultima esperienza fu, infine, proprio al Pisa: nella stagione 1995/96 chiuse la carriera dove tutto iniziò nonostante la squadra fosse sprofondata in Serie D.