Colpo grosso a centrocampo: il ritorno di Strootman al Genoa

Colpo grosso del Genoa che, con un'operazione lampo, riporta in rossoblù Kevin Strootman e rinforza il proprio centrocampo. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto dall'Olympique Marsiglia, che può diventare obbligatorio a determinate condizioni. L'olandese è già stato ufficializzato con la consueta locandina cinematografica (questa volta ispirata al 'Cavaliere oscuro' di Nolan), si attende invece solo l'annuncio per il doppio acquisto in attacco di Aramu e Puscas.

Strootman aveva già vestito la maglia del Grifone tra gennaio e giugno 2021 scendendo in campo 18 volte. Nella scorsa stagione, con il Cagliari, è invece sceso in campo solo 10 volte retrocedendo in Serie B.

Si tratta della prima volta in cui il centrocampista olandese scende nella serie cadetta, in carriera, dopo gli esordi in patria con Sparta Rotterdam, Utrecht e Psv, è arrivato in Serie A con la maglia della Roma con uno score di 131 presenze e 13 goal tra 2013 e 2018. Successivamente sono state tre le stagioni con il Marsiglia, in Ligue 1, 78 presenze e 3 gol. Una carriera da top player frenata da alcuni brutti infortuni per l'olandese che vanta anche 46 gettoni con la nazionale orange e 3 goal.