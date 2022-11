Perugia-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Castori e Blessin

Dopo due settimane di stop torna il campionato di Serie B e il Genoa sfida il Perugia con un solo obiettivo: vincere. I rossoblu non portano a casa l'intera posta da tre partite con due pareggi e una sconfitta e sono scivolati al terzo posto a due lunghezze dalla Reggina e a meno sette dalla capolista Frosinone. Blessin è all'ultima chiamata, senza una vittoria convincente il Genoa potrebbe anche pensare ad un esonero. L'avversario sembra decisamente alla portata, il Perugia è ultimo in classifica con soli 8 punti e ben 9 sconfitte in 13 gare. Al Curi sarà l'ennesimo esodo dei tifosi del Genoa che arriveranno in duemila per sostenere la squadra.

Perugia-Genoa: le scelte di Castori

Castori schiererà il suo Perugia con il 3-5-2 con la difesa pronta a diventare a cinque in caso di bisogno. Davanti a Gori ci saranno Sgarbi, Curado e Angella; la forlta mediana vedrà Kouan, Bartolomei e Santoro a contrastare la classe di Strootman e la verve di Frendurp, in attacco la coppia Strizzolo-Di Carmine.

Perugia-Genoa: le scelte di Blessin

Sarà un Grifone probabilmente molto offensivo quello che arriverà al Curi. Blessin deve tornare a vincere e per farlo cambiare il suo Genoa schierando le due punte pesanti, giocheranno quindi Puscas e Coda insieme, in 4-4-2 molto offensivo con Gudmundsson su una fascia e sull'altra uno tra Jagiello e Aramu. A centrocampo senza Badelj, Frendrup torna al fianco di Strootman. Solito dubbio sulla parte sinistra della difesa dove oltre a Pajac non ci sarà nemmeno Czyborra, probabile che venga dirottato sulla mancina Sabelli con Hefti a destra.

Perugia-Genoa: le probabili formazioni

Perugia (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Angella; Casasola, Kouan, Bartolomei, Santoro, Paz; Strizzolo, Di Carmine.

Genoa (4-4-2) Semper, Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli; Gudmundsson, Strootman, Frendrup, Aramu; Puscas, Coda.

Perugia-Genoa: diretta tv e streaming

La partita di domenica alle 15 del Curi sarà trasmessa su DAZN, su Sky e anche su Helbiz Live, tutti i servizi sono a pagamento.