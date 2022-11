Genoa femminile, altro ko con il Cittadella

Il Genoa femminile perde la seconda gara di fila in Serie B femminile. Contro il Cittadella secondo in classifica, le ragazze di Oneto vengono sconfitte 3-0 pagando a caro prezzo un black out a metà primo tempo e restando così al penultimo posto in classifica.

La sfida si decide tra il 26’ e il 28’ del primo tempo quando le venete nel giro di due minuti segnano due reti: prima Kongouli approfitta di un lancio lungo per battere la difesa rossoblu. A raddoppiare è la giovane Alice Begal, 19 anni, che chiude in pratica i conti. Il Genoa continua a palesare difficoltà in difesa, con la retroguardia più battuta del campionato, e ultimamente sembra avere anche le polveri bagnate visto che non segna da tre gare di fila.

Nel finale arriva anche la terza rete del Cittadella con la zampata di Ambrosi su azione da calcio d’angolo che serve solo a fissare il 3-0 sul tabellino della gara. Domenica prossima per il Genoa arriva la delicata sfida con il Trento che è terzultimo con un punto in più del Grifone.