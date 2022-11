Genoa-Como 1-1, pagelle: Coda unica luce, Yeboah-Puscas-Yalcin cambi dannosi

Il Genoa non riesce a vincere al Ferraris. Il Grifone pareggia 1-1 contro il Como, quinta "X" in sei gare per la squadra di Blessin che va in vantaggio con Coda, il migliore dei suoi, ma poi viene ripresa da Cerri nel secondo tempo. Oltre al bomber rossoblu si fa notare con una buona prestazione Portanova, mentre Semper è ormai il titolare, e giustamente, in porta.

Male gli altri, stupiscono soprattutto le scelte di Blessin che nel primo quarto d'ora della ripresa cambia tutto l'attacco o quasi e coloro che subentrano non riescono ad incidere anzi sembrano arrecare danno alla squadra. Tra i meno positivi della giornata c'è anche Aramu, ancora una volta in difficoltà

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.