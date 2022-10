La Praese ha un nuovo presidente

Claudio Sciutto è il nuovo presidente della Praese, società che milita nel campionato di Promozione, girone A in cui è prima con tredici punti in cinque giornate. L'annuncio è arrivato oggi con un comunicato ufficiale in cui si informa anche del cambio del nome da ASD Praese 1945 a SSD Praese 1945 e del nuovo CDA.

Settimanasport riporta anche le prime parole del nuovo primo tifoso del team genovese: "Sono subentrato ai primi di Giugno e sono stato accolto con grande affetto e calore da tutti, questo rapporto si è subito consolidato e quando mi è stato proposto questo importantissimo ruolo l'ho accettato con molto entusiasmo. Mi sento sicuramente una grossissima responsabilità perché la Praese è una delle società più importanti del nostro territorio genovese. Le ambizioni sono molto alte, il mio impegno sarà assoluto per cercare di portare all'interno della società la stessa professionalità e credibilità che sono riuscito ad ottenere nella mia azienda. Nella vita ho imparato che con il duro lavoro, l'onestà e la professionalità e i risultati arrivano. Sono sicuro che con questo staff e questa maglia che mi sento già cucita addosso mi toglierò tantissime soddisfazioni".