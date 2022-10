Promozione, girone A: Praese stop, si rialza il Serra Riccò

La Praese per la prima volta in stagione non vince e da oggi condivide la vetta della classifica nel girone A di Promozione. I genovesi vegono stoppati sull'1-1 dall'Ospedaletti e si vedono agganciare al primo posto dal Ventimiglia che batte in casa 2-1 la Campese. Alle spalle della coppia di testa ci sono New Bragno e Ceriale tallonate a meno uno dal Serra Riccò che torna alla vittoria con un ottimo 2-1 in trasferta sul difficile campo del Borghetto Soccer.

Primo punto per il Borzoli che strappa il pari contro il Varazze in un pirotecnico 3-3. Si ferma la corsa della neopromossa Sampierdarenese battuta in casa 1-0 dal Legino. Di seguito tutti ir isultati della quarta giornata

I risultati della quarta giornata di Promozione

Carcarese-Ceriale 0-1

Celle Varazze-Borzoli 3-3

Golfo Dianese-New Bragno 1-3

Pietra Ligure-Baia Alassio Calcio 2-0

Praese-Ospedaletti 1-1

Sampierdarenese-Legino 0-1

Soccer Borghetto-Serra Riccò 1-2

Ventimiglia-Campese 2-1