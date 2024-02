Napoli-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Mazzarri e Gilardino

Torna in campo il Genoa che sabato al Maradona affronta il Napoli e va alla ricerca del blitz esterno. Dopo la sconfitta con l'Atalanta, Gilardino prova a riprendere la corsa per restare a centro classifica contro i campani che continuano il loro percorso tormentato e ricco di insidie. Mazzarri non può rinunciare ai titolari visto il nono posto in classifica, ma deve pensare anche alla Champions League e alla sfida al Barcellona di mercoledì.

Napoli-Genoa, le scelte di Mazzarri

I campani potrebbero cambiare modulo, Mazzarri medita il ritorno al 4-3-3 con Meret che torna tra i pali e Natan al centro della difesa al posto dello squalificato Juan Jesus. In mediana sfida tra Zielinski e Traorè con il polacco in vantaggio. L'assetto sarà più offensivo rispetto a San Siro con Kvaratskhelia e Politano ai lati di Simeone, l'argentino sarà titolare anche perché Osimhen dopo le peripezie del viaggio di ritorno dalla Coppa d'Africa, non è stato nemmeno convocato.

Napoli-Genoa, le scelte di Gilardino

Gilardino ritrova De Winter nella difesa a tre con Vasquez e Bani davanti a Martinez. A centrocampo Frendrup dovrebeb vincere il ballottaggio con Strootman, il danese tornerà nel cuore del campo con Spence che dovrebbe vincere la corsa per la maglia a sinistra con Martin e Messias. In attacco solita coppia Gudmundsson, in cerca della brillantezza perduta, e Retegui

Napoli-Genoa, probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui.

Napoli-Genoa in diretta tv e streaming

La gara del Maradona di sabato alle 15 tra Napoli e Genoa sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN tramite app e sito ufficiale, in tv sarà invece visibile al numero 214 di Sky ma solo per chi possiede il doppio abbonamento. La telecronaca sarà di Riccardo Mancini e Manuel Pasqual.