Napoli-Genoa, due assenti per la gara del Maradona

Dopo la sconfitta con l'Atalanta, il Genoa prova l'assalto ad un'altra big del campionato. Sabato alle 15 il Grifone vola al Maradona per affrontare il Napoli campione d'Italia ma in piena crisi e a oggi solo nono in classifica. Gilardino sogna un altro colpo grosso contro una delle grandi del nostro campionato e spera che Mazzarri non sia ancora riuscito a trovare le soluzioni ai tanti problemi azzurri.

Napoli-Genoa, le ultime notizie su infortuni e squalificati

Il tecnico rossoblu sorride per un'infermeria che è finalmente vuota o quasi. L'unico assente per infortunio sarà infatti il giovane difensore Matturro che è stato recentemente operato al ginocchio e non rientrerà prima della prossima stagione. Campionato finito per il sudamericano che è l'unico indisponibile del Genoa per la partita del Maradona, rispetto all'Atalanta può sperare in una maglia da titolare anche Messias, ormai da dieci giorni in gruppo e pronto a giocare tutta la gara se Gilardino lo scegliesse dal primo minuto. Rientrato a pieno regime anche Haps.

Sorride anche Walter Mazzarri che dovrà rinunciare solamente a Juan Jesus, squalificato, probabile che con la sua assenza torni la difesa a quattro. Ancora in bilico Osimhen che è tornato in Italia dopo aver giocato tutta la Coppa d'Africa, fino alla finale persa dalla sua Nigeria contro la Costa D'Avorio. Le condizioni fisiche sono buone ma dopo un lungo mese di competizione senza sosta potrebbe aver bisogno di tirare il fiato, per questo al momento non è sicura la sua presenza in campo dal primo minuto, si scalda quindi l'ex di turno Simeone.