Genoa tredicesimo per monte ingaggi: gli stipendi dei rossoblu

Il mercato è finito e ha leggermente modificato la rosa del Genoa e quindi il monte ingaggi della società rossoblu. A rendere noti i dati del Grifone è il sito Capology, ripreso anche dal portale specializzato transfermarkt che stila la classifica per monte ingaggi della Serie A. La squadra di Gilardno è tredicesima nella speciale graduatoria con 28,39 milioni annui, un dato che rispecchia la classifica del massimo campionato visto il dodicesimo posto con 29 punti. La squadra che spende di più per gli ingaggi in Serie A è la Juventus con 125 milioni, davanti all'Inter con 109 e alla Roma con 107. Ultima posizione per il Lecce con 15 milioni.

Gli stipendi dei giocatori del Genoa

Sempre il sito Capology rivela nel dettaglio lo stipendio di ogni singolo giocatore del Genoa per la stagione 2023/2024, ecco l'elenco completo dell'ingaggio lordo di ogni giocatore

1) Messias 3,7 milioni

2) Haps 3,2

3) Vitinha 3

4) Strootman 2,5

5) Retegui 2,3

6) Badelj 1,7

7) Gudmundsson 1,5

8) Bani 1,3

9) Ekuban 1,2

10) Martin 1,2

11) Malinovskyi 1,2

12) Thorsby 1

13) Bohinen 1

14) De Winter 740 mila euro

15) Ankeye 650

16) Martinez 640

17) Vasquez 580

18) Frendrup 510

19) Matturro 510

20) Sabelli 500

21) Leali 460

22) Cittadini 390

23) Sommariva 260

24) Vogliacco 190

25) Calvani 130

All'appello manca solo il nuovo acquisto Spence semplicemente perché nell'operazione Dragusin è stato stabilito che l'intero ingaggio del giocatore sarebbe stato pagato dal Tottenham.