Milan-Sampdoria, probabili formazioni: rebus in attacco e ballottaggio tra i pali

Dopo la bella vittoria contro il Sassuolo torna in campo la Sampdoria: domenica 13 febbraio 2022 lunch match a San Siro contro il Milan reduce dalla vittoria 2-1 nel derby contro l'Inter e dal 4-1 alla Lazio che ha regalato ai ragazzi di Pioli il pass per le semifinali di Coppa Italia. Impegno ovviamente difficile, ma Giampaolo cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a Giroud e compagni. Ecco le probabili formazioni.

QUI MILAN. Due assenze pesanti, quella di Ibrahimovic in attacco per un problema fisico e quella di Theo Hernandez per squalifica. Davanti a Maignan difesa a quattro con Tomori e Romagnoli centrali, Florenzi (in vantaggio su Kalulu) e Calabria sugli esterni; a centrocampo Tonali e Kessié (alternativa in ribasso Bennacer) a fare schermo e poi Saelemaekers (ballottaggio con Messias), Diaz e Leao alle spalle di Giroud.

QUI SAMPDORIA. Stagione finita per Gabbiadini che è stato sostituito in rosa dal nuovo acquisto Giovinco (probabile possa esordire a gara in corso) mentre Supryaga è sembrato ancora acerbo; sul fronte offensivo i maggiori dubbi di Giampaolo. Quagliarella ha recuperato, ma Caputo dovrebbe essere il terminale offensivo, con Candreva, Sensi a supporto e un centrocampo più folto con Thorsby, Ekdal e Rincon. In difesa Bereszynski e Murru (in vantaggio su Augello) a presidiare le fasce, Colley e Ferrari (ballottaggio con Magnani) i centrali; in porta dovrebbe tornare Audero, ma rimane vivo il ballottaggio con Falcone.

Probabili formazioni Milan-Sampdoria

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Ekdal, Rincon, Thorsby; Sensi, Candreva; Caputo. All. Giampaolo.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Calcio d'inizio: domenica 13 febbraio, ore 12.30

Dove vederla: Dazn e Sky.