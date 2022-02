Poche presenze allo stadio, Lanna invia un questionario ai tifosi per 'capire i motivi e intervenire'

Il nuovo presidente della Sampdoria Marco Lanna ha inviato un questionario a tutti i tifosi registrati nell'elenco della società in quanto possessori di Samp Card o abbonati. Obiettivo dell'iniziativa capire le reali motivazioni che hanno fatto allontanare tanti appassionati dallo stadio. I dati, infatti, sono abbastanza impietosi, anche al netto dei problemi legati al covid: nel girone di andata solo il Sassuolo ha registrato una presenza media di tifosi a gara inferiore a quella dei blucerchiati.

"Care tifose e cari tifosi blucerchiati - ha scritto Lanna - come primo obiettivo della mia presidenza mi sono posto quello di rivitalizzare il rapporto tra la Sampdoria e il suo pubblico e di capire quali siano i fattori che hanno determinato un allontanamento in particolare dallo stadio Luigi Ferraris in occasione delle nostre partite. Mi impegno a mettere in atto iniziative per favorire questo riavvicinamento perchè i nostri tifosi sono la parte fondamentale del nostro mondo Sampdoria. Vi chiedo di rispondere alle seguenti domande per consentirmi di avere uno sguardo completo sulle problematiche che hanno portato alla situazione attuale. Grazie della vostra fondamentale collaborazione".

Nel questionario ci sono domande su età e caratteristiche della frequentazione allo stadio nel presente e nel passato e poi si chiede ai tifosi di indicare quali sono stati i motivi che hanno portato all'allontanamento con diverse opzioni che vanno dalla 'mancanza di risultati sportivi' alla 'paura del covid' e al 'distacco dalla società'. I tifosi devono poi indicare quali potrebbero essere le soluzioni o le iniziative che li riporterebbero al Luigi Ferraris: "squadra più competitiva', 'prezzi più bassi', 'maggiore offerta di servizi bar, ristorazione o intrattenimento', 'migliorie strutturali' o 'facilitazioni logistiche' per raggiungerlo. Infine vengono anche elencate alcune iniziative dal passato chiedendo ai supporter di indicare quelle che vorrebbero rivedere in futuro o a cui sono rimasti più legati, da Samp TV al Fair Play Village, e poi il Torneo Ravano, l'interazione con i calciatori a Bogliasco e molto altro. Spazio anche alle riflessioni personali con la possibilità di inviare un messaggio con proposte e idee al nuovo presidente.

Media tifosi a partita | Classifica | Serie A

Al termine del girone di andata