L'Entella non passa con la Lucchese e la Serie B si allontana

Serie C Girone B

Squadra in casa Lucchese

L'Entella non va oltre lo 0-0 con la Lucchese e torna a meno due dalla Reggiana, nuovamente capolista solitaria del campionato, che oggi batte 4-2 la Fermana in casa. Così a due giornate dalla fine i chiavaresi sono nuovamente a meno due dal primo posto, l'unico che vale la promozione diretta in Serie B, mentre il secondo posto garantisce l'accesso ai playoff.

Lucchese-Entella 0-0, la cronaca

Volpe sceglie una squadra più coperta rispetto alle ultime uscite, niente trequartista alle spalle di Zamparo e Merkaj, ma mediana folta con Corbari, Tascone e Paolucci nel cuore del campo. In difesa senza Chiosa e Pellizzer tocca a Reali e Parodi.

Nella prima frazione è l'Entella a spingere sull'acceleratore, al 15' ci prova Real con un bel tiro da fuori che termina la sua corsa di poco a lato. La grande occasione capita però al 35' a Merkaj che sembra riuscire a battere il portiere avversario, bravissimo a mettere fuori un pallonetto che sembrava destinato in fondo al sacco.

La spinta degli ospiti continua a inzio ripresa con due colpi di testa prima di Corbari e poi di Merkaj nei primi minuti di gioco. All'ora di gioco altra bella occasione per Paolucci ma il suo colpo a botta sicura viene respinto da un difensore, sei minuti dopo lo stesso è lo stesso destino della conclusione di Corbari. Nel finale l'Entella ci prova, ma non crea più pericoli e la gara finisce 0-0.