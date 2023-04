Entella-Pontedera 1-0, Volpe: "Vittoria di cuore, adesso dipende tutto da noi"

Adesso è tutto nelle mani dell'Entella, i chiavaresi battono 1-0 il Pontedera grazie alla rete a tre minuti dalla fine di Tenkorang e agganciano in testa alla classifica la Reggiana. La promozione in Serie B passa desso dalle prossime tre gare in cui i liguri sono padroni del proprio destino

Entella-Pontedera 1-0, le parole di Volpe

Questo il commento del tecnico Volpe sui social dell'Entella: "Partita difficile e lo sapevamo, arrivati a questo punto sono tutte complicate, loro erano in forma, siamo contenti di aver vinto questa gara con tenacia, credo che sia stata una bellissima partita. Abbiamo accettato i rischi, perché credo che in questo momento non c'è molto da gestire, alla fine ho messo dentro tutte le risorse offensive e questo ci ha premiato. La squadra ha messo cuore in campo"

A me non piace parlare del solo girone di ritorno, ma di tutto il percorso, è stato faticoso, la crescita del gruppo è stata evidente, non si passa da essere brocchi all'andata e fenomeni al ritorno. Stiamo coltivando questo sogno e siamo contenti di esserci.

Adesso possiamo dire che dipende tutto da noi, gli obiettivi non cambiano è sempre quello di fare più punti possibili. La classifica è importante oggi, ma lo sarà di più l'ultima giornata".