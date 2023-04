Entella-Reggiana, duello per la B: i calendari a confronto

L'Entella da sabato sera è padrona del proprio destino, i chiavaresi grazie alla vittoria con il Pontedera e al contemporaneo pareggio della Reggiana hanno agganciato gli emiliani al primo posto in classifica con la squadra di Diana che ha dilapidato un enorme vantaggio durante il girone di ritorno e ora è anche contestata dai tifosi.

Calendario Entella e Reggina, la sfida per la Serie B

A tre giornate dalla fine sono rimaste solo loro due a giocarsi il primo posto, unico che vale la promozione diretta in Serie B perché il Cesena, a meno quattro punti, sembra davvero troppo lontano. Da qui alla fine le gare si giocheranno tutte in contemporanea, la prima sarà giovedì prossimo alle 20,30, la seconda sabato 15 aprile alle 17,30 e l'ultima domenica 23 aprile all 14,30.

I chiavaresi affronteranno la Lucchese in trasferta, squadra impegnata nella corsa per i playoff, la Recanatese in casa, con i toscani che sono a quota 43 a meno due dal decimo posto e all'ultima giornata il Siena, ancora fuori casa, in piena crisi, due le sconfitte di fila che hanno messo a repentaglio la partecipazione ai playoff.

La Reggiana giovedì sfiderà sul campo amico la Fermana che sogna l'ingresso nelle prime dieci, ora distante solo due punti, l'Olbia (in trasferta) a cui manca poco per la salvezza diretta e infine l'Imolese (in casa) penultima della classe e destinata ai playout. Sull carta forse il calendario degli emiliani è migliore, ma attenzione perché i ragazzi di Diana dopo la sconfitta nello scontro diretto hanno perso smalto come dimostrano gli ultimi due pareggi di fila che hanno permesso all'Entella, reduce da tre successi consecutivi, di tornare in corsa per la promozione diretta.