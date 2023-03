Entella cooperativa del gol, già in tredici a segno

Cinquantasei gol in trentaquattro partite di campionato, l'Entella ha, insieme al Cesena, il miglior attacco della Serie C e grazie alle tante reti segnate adesso mette nel mirino la capolista Reggiana. Gli emiliani sono in flessione dopo il ko interno contro i liguri nello scontro diretto, mentre la squadra di Volpe è riuscita quasi a recuperare tutto lo svantaggio accumulato nella prima parte del torneo. Ora i chiavaresi sono a meno due e con quattro giornate ancora da giocare tutto sembra davvero possibile.

Entella, in tredici sono già andati a segno

Nell'attacco atomico dell'Entella brilla Silvio Merkaj che fino a due anni fa giocava in Serie D e che oggi è alla sua seconda stagione in doppia cifra di fila tra i professionisti. Tredici reti per lui in Serie C, due in più del compagno di squadra Zamparo, supercolpo di mercato dell'estate scorsa. Buono anche il contributo di Faggioli, terza scelta a quota sei gol alcuni dei quali molto pesanti, e di Morosini che nonostante gli infortuni ha firmato il tabellino 4 volte. La lista dei marcatori dell'Entella si allarga poi ai centrocampisti con i due centri del giovane Meazzi e quello di Ramirez, i due trequartisti a disposizione di Volpe.

Nel reparto nevralgico del campo gli unici a non aver ancora segnato sono capitan Paolucci e Siatounis, arrivato a gennaio come l'esterno Tomaselli che invece ha infilato la palla in rete già due volte in sette gare. In gol sono andati anche Corbari (4), Rada (2), Tascone (2), Tenkorang (3), Favale (3) e Sadiki (1), unico difensore a segnare in questo campionato. Dodici giocatori diversi, più di una squadra intera in gol nell'anno in cui l'Entella vuole tornare in Serie B e da adesso in poi può riuscirci anche senza passare dai playoff.