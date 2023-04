Lucchese-Entella 0-0, Volpe: "Non è ancora finita"

Serie C

L'Entella non va oltre lo 0-0 con la Lucchese e ora la scalata verso la serie B si complica visto il contemporaneo successo della Reggiana sulla Fermana. I chiavaresi sono a meno due dalla capolista quando mancano due giornate alla fine.

Lucchese-Entella 0-0, le parole di Volpe

Al termine della gara parla l'allenatore dell'Entella Gennaro Volpe: "Posso fare solo i complimenti alla squadra, i miei giocatori hanno fatto una grandissima partita, purtroppo non possiamo sempre vincere, lo facciamo da quattro mesi ma oggi non ci siamo riusciti. Abbiamo lasciato poco spazio alla Lucchese che è una buona squadra, ci è però mancata la zampata vincente. C'è poco da recrimnare, quando una squadra mette tutto in campo le si può fare solo i complimenti".

La corsa al primo posto però per Volpe è ancora tutta da decidere: "Non è ancora finita, noi proveremo a vincere tutte e due le gare che mancano" l'Entella giocherà prima con la Recenatese e poi con il Siena, "poi tireremo le somme, abbiamo fatto 75 punti, è un risultato straordinario. Siamo contenti che ci abbiano seguito oggi così tanti tifosi, volevamo regalargli la vittoria, ma il calcio è fatto così. Abbiamo provato a vincere, adesso testa alla prossima gara".