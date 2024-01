Il Ligorna spazza via la Vogherese

Comincia nel migliore dei modi il 2024 del Ligorna, con una vittoria contro la Vogherese e con tre reti segnate in casa. Tussellino, Miracoli e Daniello, grazie a una grande prestazione di squadra, regolano gli avversari già nel primo tempo e conquistano i primi tre punti in palio nel nuovo anno solare.

La partita comincia sotto il segno dei padroni di casa con il Ligorna che passa alla prima occasione, quando Dellepiane crossa dalla destra verso l’area e Tussellino come un rapace si avventa sul pallone e lo deposita in rete, realizzando così la sua quarta marcatura stagionale tra campionato e coppa. Passano circa dieci minuti e il Ligorna raddoppia. Verticalizzazione di Manuzzi, Miracoli in agguato avanza dietro al difensore e batte il portiere con un morbido pallonetto. Raddoppio per i Biancazzurri, con la panchina che festeggia. Ancora Ligorna al 24', con la botta da fuori di Manuzzi che termina di poco a lato. Tre minuti più tardi si fa viva la Vogherese con il calcio di punizione di Giglio, ma Corci fa buona guarda e blocca. Ancora Ligorna, con la triangolazione tra Miracoli e Tassotti, con l’esterno che conclude senza però superare il portiere. Sul calcio d’angolo successivo Dellepiane svetta di testa e sfiora il sette ma il primo tempo si chiude sul risultato di 2-0.

Pronti via e ancora i padroni di casa si rendono pericolosi con la conclusione di Daniello, a tu per tu con Tota, che però riesce a difendere la porta. Ancora Daniello al 56', sul filo del fuorigioco, la cui conclusione viene però smorzata dal portiere. Al 66' autentico miracolo di Corci, abile a respingere un pallone pericolosissimo su calcio di punizione dal limite e a salvare il risultato. Quattro giri di lancette più tardi galoppata poderosa di Scannapieco, assist per Daniello e tiro a giro che supera elegantemente il portiere. Tre a zero per il Ligorna e gioia in panchina. Rivediamo la rete. Al 79' ci prova con il mancino

il neoentrato Gomes, ma il portiere respinge, mentre al 91' arriva il goal della bandiera di vogheresi, con la volée di Trevisiol che supera Corci. Questa è l’ultima occasione della sfida. Gioco, partita e incontro al Ligorna.