Il Ligorna continua a correre, battuto anche il Derthona

Continua la marcia spedita del Ligorna che oggi batte 3-1 il Derthona e conquista l'ottavo risultato utile consecutivo con tre vittorie nelle ultime quattro giornata del girone A di Serie D.

Nei primi venti minuti le due squadre si studiano. La prima occasione capita sui piedi di Cattaneo, il quale tenta il tiro a giro con il mancino ma la palla termina alta. Al 28' è Bacigalupo a provarci su calcio di punizione dal limite, ma la sfera termina ancora alta. Al 37' unica conclusione in porta da parte degli ospiti con Lacava, la cui conclusione da fuori è però velleitaria e viene bloccata da Corci. Ultima occasione del primo tempo è il calcio di punizione dal limite da parte di Bacigalupo, al secondo minuto di recupero, ma la sfera termina la sua corsa alla sinistra dell’estremo difensore. Si va così al riposo sullo 0-0.

Al rientro in campo la prima occasione è del Derthona, con l’assist di Manasiev per Tiganj, a tu per tu con Corci, che però è fuori misura. Al 53' il Ligorna trova il vantaggio, con il cross dalla destra di Dellepiane e l’inserimento in area da parte di Tussellino, alla seconda rete consecutiva dopo quella segnata contro il Chisola. Due minuti più tardi i Ligornini trovano il doppio vantaggio, con la fuga di Daniello, il quale entra in area e batte di giustezza Sattanino, regalando così la rete del 2-0. Al 63' è Rossi a provarci su calcio di punizione di collo esterno dal limite ma la palla termina la sua corsa sopra la traversa. Un minuto più tardi colpo di testa da dentro l’area da parte di Tiganj ma la palla sfila fuori, con l’attaccante che ci prova ancora al 65', ma Corci respinge e salva la porta. Al 65' il Derthona accorcia grazie all’autorete di Bacigalupo, autore di una sfortunata deviazione di testa su cross dalla sinistra. Quattro minuti più tardi miracolo di Corci alla sua sinistra su spizzata di testa da parte di Strada. Ma è in quel momento che il Ligorna segna la rete che chiude definitivamente la sfida: corridoio illuminato da Gomes, cross basso di Tassotti e Daniello realizza la sua prima carriera tra i grandi, terzo goal stagionale considerando anche quello segnato a Bra. Il Ligorna chiude così la sfida e conquista tre punti importanti.

Ligorna-Derthona 3-1, le interviste

Questo il commento di Alessandro Daniello, attaccante del Ligorna: "Sicuramente è stata una partita complicata, ma questo già lo sapevamo. Affrontavamo una grande squadra, ma anche noi abbiamo messo in campo le nostre carte e ci siamo comportati al meglio da grande squadra. Che stagione è fin qui la mia? Sono felicissimo di essermi trovato qua, dove credono in me e sono sicuramente contento del lavoro che stiamo svolgendo, speriamo di continuare al meglio. Ultimamente abbiamo trovato più fiducia. Siamo più quadrati col nuovo modulo e speriamo di continuare così, di continuare al meglio".

Questo il commento di Daniel Tussellino, ala del Ligorna: "Primo tempo difficile perché loro non li hanno messi bene in campo anche difensivamente, con la mezzala che si buttava. Non è stato proprio facile, ci hanno messo in difficoltà. Nel secondo tempo siccome si sono liberati un po' più spazi siamo riusciti a colpire. Se all’inizio mi avessero predetto una doppietta in Serie D? Probabilmente no. È segno del duro lavoro, del fatto che bisogna crederci sempre. Ora non bisogna mai mollare".

Queste le parole di Roberto Tancredi, difensore del Ligorna: "È stata una partita molto dura, ma dopo il goal del 2-1 subito siamo stati molto bravi a chiudere e a portarci a casa la partita. Sono molto contento del minutaggio che sto avendo in questo campionato e devo ringraziare soprattutto i miei compagni che mi aiutano a migliorare sempre sia in allenamento che in partita. In cosa sono migliorato e in cosa devo ancora lavorare? Forse in questi primi mesi devo migliorare un pochino di più in fase di impostazione, ma in fase difensiva nella marcatura, secondo me, sono migliorato molto".

Questo il commento di Manuel Lunardon, mister del Ligorna: "Siamo partiti anche bene perché comunque ci dava poco spazio il Derthona e potevamo gestire meglio alcune situazioni. Però sappiamo che comunque loro sono un’ottima squadra che ha ottimi giocatori. Nel secondo tempo siamo ripartiti sulla falsa riga del primo, si sono aperti magari un po' di più di spazi e siamo stati bravi a prenderli. I ragazzi hanno fatto una partita importante, secondo me, dal punto di vista di attenzione e di voglia di portare a casa il risultato. Abbiamo fatto i due goal, probabilmente dobbiamo sempre tenere un po' l'asticella alta e ci ha pensato Andrea (sorride, n.d.r.). A parte le battute dopo l’infortunio che dell’autogol abbiamo sofferto un pochino ma abbiamo sofferto tutti insieme. Non ci siamo disuniti e abbiamo trovato poi il 3-1 che ci ha dato la tranquillità. Questa è una grande prova di maturità da parte della squadra, grande consapevolezza. Io personalmente sono molto soddisfatto dei ragazzi, adesso abbiamo chiuso bene e bisogna ripartire altrettanto".

Questo il commento di Alberto Saracco, presidente del Ligorna: "Il 2023 stato un anno incredibile per noi, in quanto abbiamo fatto comunque il record di punti l’anno scorso e sommati ai punti di quest’anno devo dire la verità, che sotto tutti i punti di vista a livello sportivo siamo molto soddisfatti. Abbiamo fatto una una gran bell' annata. Riguardo questa stagione era normale faticare un pochettino all'inizio, abbiamo cambiato tanto però come dicevo al mister e ai dirigenti è quasi un peccato che arrivi questa sosta perché stiamo bene, giochiamo a pallone, creiamo e i ragazzi stanno hanno formato un gran bel gruppo. Siamo molto soddisfatti e siamo convinti di poter crescere ancora il giorno di ritorno. Faccio tanti auguri a tutta la famiglia del Ligorna, ai nostri ragazzi e a tutte le persone che ci seguono, compresi coloro che ci danno una mano. Auguro a tutti buon Natale!".

Ligorna-Derthona 3-1, il tabellino

SERIE D | GIRONE A

LIGORNA vs DERTHONA 3-1 (0-0)

RETI: 53' Tussellino, 55' Daniello, 65' Bacigalupo (aut), 87' Daniello

LIGORNA: Corci, Scannapieco, Bacigalupo (67' Squarzoni), Miracoli (72' Gomes), Tussellino, Cattaneo, Dellepiane, Daniello (92' Mangiaracina), Tassotti, Tancredi, Manuzzi. A disposizione: Di Vita, Danovaro, Botta, Di Masi, Di Santo, Rimondo. Mister: Lunardon.

DERTHONA: Sattanino, Dall’Olio (83' Schirone), Karkalis Rossi, Marchetti (78' Gueye), Tambussi (60' Sacca), La Cava, Licco (78' Casassa), Tiganj, Mansiev, Strada. A disposizione: Cuneo, Barisone, Massone. Mister: Daidola.