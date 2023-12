Il Ligorna Under 17 incanta, le parole di mister Mazzarello

Continua a gonfie vele il campionato della leva 2007 del Ligorna, qualificatasi alla Fase Regionale del Campionato U17. Il Mister dei biancazzurri è Nicolò Mazzarello, lo stesso allenatore dei ragazzi che l’anno scorso arrivarono a un passo dalla vittoria del titolo regionale. Analizziamo la stagione della squadra fin qui attraverso le parole del mister.

Biancazzurri capaci di conquistare l’accesso alla fase successiva con due giornate d’anticipo, così come anche il primo posto matematico. «Sicuramente è un avvio di stagione molto positivo sotto tutti i punti di vista», racconta il mister, «abbiamo messo in campo buone prestazioni e affrontato anche squadre attrezzate come l’Imperia». «L’obiettivo è ora quello farci trovare pronti a gennaio», aggiunge, «per l’inizio del campionato regionale».

Un gruppo che è cambiato di poco rispetto a quello che ha sfiorato la vittoria al termine della passata stagione, con due partenze e due nuovi arrivi. «Confesso che sogno ancora ogni tanto quella partita», racconta, «ma è anche per questa voglia di riscatto che abbiamo fatto di tutto per mantenere il gruppo con l’obiettivo di provare a riprenderci ciò che ci è sfuggito solamente nei minuti di recupero della finale». «Ci siamo promessi di provare a rifarci», aggiunge Mazzarello, «con una squadra che dopo un anno è ancora più affiatata e che dimostra sempre maggiore attaccamento alla causa».

Quale il credo tecnico e tattico su cui viene impostato il lavoro della squadra? «Come l’anno vogliamo avere una squadra ordinata che cerca di giocare a pallone», spiega il tecnico, «tutti i ragazzi quando entrano in campo devono sapere quello che devono fare e farsi trovare preparati». Un lavoro impostato nel contesto di una società che ha l’obiettivo di portare in prima squadra sempre più giocatori cresciuti in Biancazzurro. «Alcuni ragazzi sono già andati in Juniores e altri si allenano stabilmente in prima squadra», tra i quali anche Mattia Segalerba, all’esordio contro il Pinerolo domenica scorsa. «Questa è una bella soddisfazione in quanto il nostro compito principale deve proprio essere quello di preparare i ragazzi perché un giorno possano vestire almeno la casacca della prima squadra».

Una società, il Ligorna, che fa sempre sentire la sua presenza e il suo supporto alle squadre giovanili. «Andrea Barbieri è sempre pronto a venirci incontro dal punto di vista organizzativo», spiega il tecnico, «mentre Guido Poggi è una figura che ci supporta tantissimo dal punto di vista tecnico e con cui ci confrontiamo spesso al termine delle partite per analizzare tutto». «Un confronto che non manca mai anche con Stefano Ricci», Direttore Generale del Ligorna, «che è sempre presente al campo così come anche il Presidente Saracco, che ci fa sentire sempre il suo supporto».

Un percorso di crescita importante per questi ragazzi nell’ultimo biennio. «Se penso alla prima partita di qualificazione dell’anno scorso», in cui i Biancazzurri erano stati sconfitti a La Spezia, «devo ammettere che ora sembrano ragazzi diversi e che sono cresciuti tantissimo». «Questo non può che essere merito loro perché si mettono sempre a disposizione», spiega Mazzarello, «hanno anche un’ottima attitudine nel ricevere feedback e rimproveri costruttivi e questa non è mai una cosa scontata».

Il Mister non è da solo nel lavoro settimanale. Da chi è composto lo staff? Dall’allenatore in seconda, Mirko Magalotti, così come da Luca Segalerba, Francesco Nicolini e Massimo Bongiorni, i tre dirigenti accompagnatori, da Alessandro D’Addeo, preparatore atletico, e infine da Stefano Curotto, allenatore dei portieri. «Ognuno è importante nel nostro gruppo di lavoro», spiega il mister, «Mirko per esempio è una figura importantissima e molto apprezzata dai ragazzi». «Siamo sulla stessa lunghezza d’onda ed è una cosa evidente anche per i ragazzi», aggiunge, «il confronto con lui è molto importante per me».

«Siamo molto contenti fino ad ora del loro lavoro», insiste il tecnico, «ma il percorso è ancora lungo». «A gennaio comincia la fase regionale», in chiusura, «e il nostro obiettivo è quello di fare meglio dell’anno scorso».