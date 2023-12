Calciomercato, che colpo per il Ligorna

La Società Ligorna comunica di aver rinforzato il reparto difensivo con l’innesto di Federico Danovaro dalla Serie C, difensore classe ’01 al rientro a Genova a distanza di quattro anni.

Terzino in una difesa a quattro, braccetto o quinto con una difesa a tre, cresciuto calcisticamente tra Sampdoria, Pro Vercelli e Carpi, Danovaro ha già vestito la casacca del Ligorna nella stagione 2019/20, prima di accasarsi alla Sanremese, sempre in Serie D. Nelle ultime due stagioni sono 50 le presenze in Serie C con la maglia della Fiorenzuola.

Queste le sue prime parole in Biancazzurro: "Per me è stato un anno difficile perché, dopo anni in cui sono riuscito a farmi spazio in Serie C e giocare una buona quantità di partite, al posto che riuscire a fare lo step successivo per alcune situazioni mi sono trovato senza squadra. Preso atto di alcuni interessamenti da parte di diverse società ho scelto il Ligorna, una società in continua crescita e con un ottimo progetto. In più, quando ero alle prime armi, a 17 anni ho già giocato qui trovandomi bene e quindi è stato anche un piacere incontrare nuovamente tante persone. Sono un ragazzo genovese e in questo momento della mia carriera ho reputato fosse la scelta giusta, rimanendo anche vicino ai miei cari, con l’obiettivo di riprendermi al meglio di farmi valere il più possibile".

La Società augura a Federico una grande seconda parte di stagione sia dal punto di vista della squadra sia dal punto di vista individuale.