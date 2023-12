Ligorna, momento magico per il settore giovanile: il punto di Guido Poggi

Continua a gonfie vele la stagione delle squadre del Settore Giovanile del Ligorna. Guido Poggi, confermato come Responsabile Tecnico del Settore Giovanile al fianco di Andrea Barbieri, Responsabile Organizzativo, oltre a supervisionare il lavoro di tutto il settore sta seguendo in particolare i gruppi U14 e U16.

Che momento sta vivendo il Settore Giovanile biancazzurro? "Direi un momento molto positivo", afferma Poggi, "al momento abbiamo le quattro leve U17, U16, U15 e U14 tutte prime in classifica delle quali U17, U15 e U14 già qualificate alla fase regionale, con l’U16 che necessita di tre punti per la matematica". Un premio al lavoro della Società in ambito giovanile, a maggior ragione considerando che "c’è la possibilità di portare quattro squadre alla fase regionale tutte e quattro da prime in classifica".

"Siamo molto contenti del lavoro che stiamo svolgendo nel Settore Giovanile", ammette il Responsabile, "i numeri di tanti gruppi sono aumentati e questo non può che renderci orgogliosi", basti pensare "alla crescita numerica delle leve 2011, 2012 e 2013". Per quanto riguarda i gruppi dal 2014 al 2017, aggiunge, "con il rientro di Abdel e l’innesto di Abate abbiamo inserito due ragazzi molto validi che possono supportare al meglio Bellingardo e De Bernardis nel loro lavoro quotidiano".

Quale il segreto e i valori principali che il Settore Giovanile del Ligorna vuole trasferire ai suoi ragazzi? "Le basi sono il venire al campo sereni", spiega il tecnico, "comprendere che si ha a che fare con gente che vuole il tuo bene e che ci tiene alla tua crescita". Molto importante poi un altro aspetto, ovvero quello dell’attaccamento alla maglia. "Il nostro obiettivo dev’essere quello di creare gruppi coesi dove si possa giocare a calcio sereno e disteso", continua Poggi, "dobbiamo sempre fare in modo che tutti abbiano il piacere di divertirsi e trovare serenità".

Quali gli obiettivi per questa stagione? "Credo che un obiettivo importante sia un maggiore coinvolgimento di tutte le componenti tecniche in quelle che sono le nostre attività", spiega Poggi, "dalla gara della prima squadra ai tornei di tutte le squadre giovanili". "Sono contentissimo di quanto il Presidente Saracco e il Direttore Ricci vivano la società e facciano sentire la loro presenza puntuale e costante", aggiunge, "una cosa importantissima per la crescita societaria e di grande supporto per me e Andrea Barbieri». «Sarebbe bello che nei prossimi mesi", afferma il tecnico, "ci siano sempre più staff tecnici presenti alle partite delle altre leve per migliorare la sinergia che già stiamo creando".

E gli obiettivi sportivi? "Diciamo che l’anno scorso abbiamo portato tre squadre su quattro alle finali", ricorda Poggi, "sarebbe bello anche quest’anno ottenere risultati positivi". "Un occhio di riguardo sicuramente per l’U17", in chiusura, "la prima leva del Settore Giovanile", subito al di sotto della Juniores, "una leva molto forte, ben allenata, che ha perso per un soffio il titolo regionale nella passata stagione e che speriamo possa almeno ripetersi".