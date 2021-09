Il Ligorna concede il bis, Saluzzo ko: Monteforte "Vittoria sofferta"

Seconda vittoria di fila in Serie D per il Ligorna che batte Saluzzo 2-0 e vola in testa alla classifica di Serie D.

Seconda vittoria in due partite per il Ligorna in Serie D, con gli uomini di Mister Monteforte capaci di superare il Saluzzo e di bissare il successo dell’esordio contro il Fossano. Un primo tempo in cui i padroni di casa contengono le folate avversarie conquistando il vantaggio grazie al calcio di rigore di Alberto Gomes, al secondo centro in campionato. Nel secondo tempo rete della sicurezza in apertura da parte di Andrea Cirrincione, abile a sfruttare la ribattuta del portiere su conclusione di Scannapieco.

Questo il commento sulla sfida da parte di Mister Monteforte: "Grande merito all'avversario, partito a grandissimo ritmo. Noi abbiamo fatto fatica a trovare le nostre contromisure, oggi molto bravi loro. Ci siamo trovati in vantaggio per un episodio, sfruttato bene, ma direi che la prima mezz'ora ha fatto assolutamente meglio il Saluzzo. Poi abbiamo cominciato a trovare delle contromisure. Nel finale del primo tempo ci siamo assestati, nel secondo abbiamo fatto intravedere le nostre geometrie e le nostre qualità. Abbiamo marcato meglio, abbiamo preso meno imbucate centrali. Avevamo sofferto nei primi 25 minuti soprattutto centralmente. Poi ci siamo assestati e credo che alla fine sia stato merito di una prova di grande carattere dei ragazzi, che hanno messo veramente tutto quello che avevano in campo"

Il tabellino di Ligorna-Saluzzo 2-0

LIGORNA: Prisco, Calcagno, Placido, Scannapieco, Bacigalupo, Gomes, Cirrincione (80' Donaggio), Brunozzi 7 (92' Alberto), Raja, Salvini (65' Ogliari), Garbarino A. A disposizione: Parise, Botta, Tedesco, Alberto, Ogliari, Garbarino, Spatari, Donaggio, Gerbino. Allenatore: Monteforte.

SALUZZO: De Martino, Serino (78' Bedino), Giordano (75' Cotruta), Clerici (56' Popp), Caldarola, Carli, Figone (75' Matera), Mazzafera, Testardi, Gerthoux, Ientile (75' Massacesi). A disposizione: Virano, Tall, Andretta, Chiappino. Allenatore: Briano.

RETI: 20′ Gomes (rig), 55′ Cirrincione.

ARBITRO: Ravara di Val D'Arno.