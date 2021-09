Ligorna, colpo di mercato in difesa per la squadra di Monteforte

Colpo di mercato a poche ore dall’esordio in Serie D per il Ligorna che si assicura le prestazioni di Matteo Calcagno.

Oggi alle 15 a Fossano inizia la Serie D del Ligorna che deve riscattare la sconfitta 3-1 contro il Vado in Coppa Italia di sette giorni fa. I ragazzi di Monteforte inizieranno così il nuovo campionato dopo la brillante promozione dell’anno scorso in un match che si annuncia subito molto difficile.

Nel frattempo però la società non sta a guardare, anzi, acquista un nuovo tassello per rinforzare la difesa della squadra genovese. Si tratta di Matteo Calcagno, 21 anni, e l’anno scorso protagonista in Serie C con la Virtus Francavilla.

La squdra di Genova annuncia così il nuovo acquisto: “La dirigenza del Ligorna sta continuando nella direzione della linea verde per quanto riguarda gli ultimi tasselli della rosa che affronterà il campionato di Serie D. Arriva così la firma di Matteo Calcagno, classe 2000, anch’egli ligure, pronto a puntellare il reparto difensivo biancoblù.

Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, per lui esperienze importanti nonostante la giovane età. Prima all’Albissola, poi Virtus Francavilla, Arzignano e Ancona Matelica, prima del rientro in regione, per l’appunto con la casacca biancoblù. Nella passata stagione, in Serie C, con la Virtus Francavilla ha siglato ben 14 presenze in campionato e una in Coppa Italia. L’augurio della società è che sia la squadra sia il giocatore riescano a togliersi molteplici soddisfazioni durante la stagione”.