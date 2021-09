Ligorna, la prima in D è da sogno: battuto in trasferta il Fossano

Parte con il piede giusto l'avventura in Serie D della neo promossa Ligorna. La squadra genovese batte in trasferta 2-0 il Fossano e cancella così la sconfitta 3-1 in Coppa Italia di una settimana fa.

I ragazzi di Monteforte partono subito con il piede sull'acceleratore e dopo aver rischiato sul tiro di Menabò prendono in mano l’iniziativa. All 11’ ci prova Brunozzi, poi doppio tentativo di Raja, il primo fermato da Merlano, il secondo che si spegne a lato.

La ripresa ha un copione simile, subito Fossano in avanti con Prisco a disinnescare il tentativo di De Riggi, ma due minuti dopo bomber Gomes sblocca la partita. L’unico non ligure di nascita in squadra di testa su azione da calcio d’angolo infila la porta avversaria. E’il 51’ e dicie minuti dopo arriva la reazione del Fossano che centra la traversa con Bellocchio. I genovesi però non abbassano il ritmo e l’atteggiamento viene premiato. E’il 74’ quando Cirrincione pesca il jolly con un tiro di destro sul secondo palo che non lascia scampo al portiere avversario, complice anche un difensore che devia la traiettoria. L’ultimo brivido della gara arriva al 40’ ed è di marca Fossano con Prisco che para il rigore di Menabò, il finale perfetto in una giornata straordinaria per il Ligorna.

Fossano-Ligorna 0-2



Marcatori: 51’ Gomes, 69’ Cirrincione

Fossano Calcio: Merlano, Utieyin (82’ Rosano), Bellocchio, Scotto, Fogliarino (75’ Scarafia), Menabò, Negro (79’ Medda), Giraudo (82’), Della Valle, De Riggi (79’ Coulibaly), Adorni.

A disposizione Chiavassa, Pianetti, Quaranta, Brero. All. Fabrizio Viassi.



Ligorna 1922: Prisco, Calcagno, Placido, Bacigalupo, Gomes (87’ Donaggio), Cirrincione, Brunozzi (84’ Alberto), Brusaca (63’ Scannapieco), Raja, Salvini (91’ Ogliari), Garbarino.

A disposizione Bongiorni, Mancuso, Tedesco, Garbarino L., Gerbino. All. Luca Monteforte.



Ammoniti: 22’ Adorni, 49’ Negro.